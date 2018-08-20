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В Башкирии по решению суда приостановил работу торговый центр

20 августа 2018, 13:18
В Кумертау на время прекратил работу торговый центр ООО «КамазЦентр-Техномир».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, специалисты МЧС выявили сразу несколько нарушений в ходе проверки деятельности центра. К примеру в здании не была исправна система пожаротушения, не проводилось техобслуживание, а пути эвакуации были заставленными посторонними предметами. В подвальном помещении не было системы вытяжной противодымной вентиляции.

Учитывая, что эксплуатация 3-этажного помещения была небезопасна для посетителей и сотрудников центра, прокуратура города в судебном порядке потребовала устранения нарушений.

Суд удовлетворил заявление прокурора и приостановил деятельность объекта вплоть до устранения нарушений пожарной безопасности.

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