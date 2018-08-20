В Башкирии по решению суда приостановил работу торговый центр

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, специалисты МЧС выявили сразу несколько нарушений в ходе проверки деятельности центра. К примеру в здании не была исправна система пожаротушения, не проводилось техобслуживание, а пути эвакуации были заставленными посторонними предметами. В подвальном помещении не было системы вытяжной противодымной вентиляции.
Учитывая, что эксплуатация 3-этажного помещения была небезопасна для посетителей и сотрудников центра, прокуратура города в судебном порядке потребовала устранения нарушений.
Суд удовлетворил заявление прокурора и приостановил деятельность объекта вплоть до устранения нарушений пожарной безопасности.