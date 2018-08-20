Россия не станет строить вертолетоносцы

В то же время обсуждение вопросов, касающихся строительства авианосца для российского ВМФ, продолжается. Об этом пишет RNS.
Вертолетоносцы в чистом понимании в России производиться не будут. Однако корабли, оборудованные площадками для вертолетов, военному флоту нужны. Такие суда должны быть. Так, например, вертолетами необходимо оборудовать авианесущие и десантные корабли, сказал Мантуров.
Напомним, в конце прошлой весны замглавы Минобороны России Юрий Борисов рассказал о госпрограмме вооружений до 2025 года. Якобы документ предусматривал строительство как минимум одного аналога французского вертолетоносца «Мистраль». Позже в Минобороны РФ сообщили, что вертолетоносец российского производства может встать на баланс армии до 2022 года.