Россия не станет строить вертолетоносцы

Напомним, в конце прошлой весны замглавы Минобороны России Юрий Борисов рассказал о госпрограмме вооружений до 2025 года. Якобы документ предусматривал строительство как минимум одного аналога французского вертолетоносца «Мистраль». Позже в Минобороны РФ сообщили, что вертолетоносец российского производства может встать на баланс армии до 2022 года.