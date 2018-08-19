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Обмануть на миллион: в Башкирии аферист нажился на бытовой технике

19 августа 2018, 11:30
Новоиспеченным хитрым миллионером оказался 23-летний житель Стерлитамака.

В Мелеузовском районе республики предприимчивый мужчина обманул доверие восьмерых людей. Потенциальным клиентам он предлагал задешево купить хорошую бытовую аппаратуру и электронику. Спросом пользовались мобильные телефоны, микроволновки, а также другая популярная техника.

Однако получив предоплату с клиентов, мошенник исчезал. Обманутые покупатели, не дождавшись обещанных товаров, подали в полицию заявление.

Вскоре афериста задержала. Он признал вину.

Сумма ущерба оценивается в один миллион рублей.

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