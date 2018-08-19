Обмануть на миллион: в Башкирии аферист нажился на бытовой технике

В Мелеузовском районе республики предприимчивый мужчина обманул доверие восьмерых людей. Потенциальным клиентам он предлагал задешево купить хорошую бытовую аппаратуру и электронику. Спросом пользовались мобильные телефоны, микроволновки, а также другая популярная техника.
Однако получив предоплату с клиентов, мошенник исчезал. Обманутые покупатели, не дождавшись обещанных товаров, подали в полицию заявление.
Вскоре афериста задержала. Он признал вину.
Сумма ущерба оценивается в один миллион рублей.