Обмануть на миллион: в Башкирии аферист нажился на бытовой технике

В Мелеузовском районе республики предприимчивый мужчина обманул доверие восьмерых людей. Потенциальным клиентам он предлагал задешево купить хорошую бытовую аппаратуру и электронику. Спросом пользовались мобильные телефоны, микроволновки, а также другая популярная техника.