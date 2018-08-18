Успешный троечник: «Салават Юлаев» обретает себя

В этом межсезонье только в Челябинске турнир украшают матчи миниатюрного плей-офф. Это хорошее решение организаторов – команды проводят на матч больше, а болельщики и соперники получают бонус к интриге. Любой трофей приятен. Безусловно, завоевание Кубка губернатора это успех для «Салавата Юлаева», этого не отнять. Тем не менее, по содержанию игра разительно отличалась от вчерашней уверенной победы над все тем же «Трактором» и здесь собака и зарыта.
Тут сразу надо уточнить – и «Трактор» не тот же, и уфимцы. Вчера команды играли без своих привычных первых троек, а сегодня составы были уже оптимальными. Впервые этим летом Линус Умарк вернулся в сочетание к Йоонасу Кемппайнену и Тему Хартикайнену. Решение напрашивалось – за все лето до этого швед не только не набрал очков, но и вовсе не был заметен на площадке. Полноценного взаимопонимания с Вячеславом Основиным и Дмитрием Кугрышевым он так и не нашел, с ними оставили Владимира Ткачева. Возвращение к привычным коллегам пошло 67-ому номеру на пользу – три голевые передачи как итог.
На этом турнире «Салават» уже приучил к медленному и слабому началу матчей. За четыре первых периода уфимцы забросили всего две шайбы и пропустили три, включая голы на первой минуте от «Авангарда» и сегодня. Начала сказываться усталость – от вчерашних скоростей осталась лишь тень.
Еще одна параллель с матчем против «Авангарда» – снова «юлаевцы» мало что могли противопоставить давление и прессингу своих оппонентов. У челябинцев постоянно впереди маячил хотя бы один нападающий. Это создало немало проблем не то, чтобы для развития атак, а хотя бы для выхода в среднюю зону. Кроме того, один из таких актов прессинга закончился удалением Сергея Терещенко, который, к слову, продолжает периодически использоваться во втором составе на реализацию «лишнего».
Нельзя сказать, что средняя зона уфимцев это проходной двор. Нет, «юлаевцы» и сами успешнее, чем вчера проходили в атаку. Более того, одна из смен была просто образцом высокой культуры паса, хоть и завершилась потерей.
Тем не менее, челябинцы делали это легче. Взять хотя бы забег Даниила Губарева в начале третьего периода – его не сдержали ни Основин, ни Сергеев, ни Захар Арзамасцев. Уж слишком просто.
Во втором игровом отрезке осечку дало ранее успешное меньшинство уфимцев. «Трактор» снова не забил, но во время удаления Терещенко первая группа обороны (Хохряков, Жарков, Панин, Сергеев) двигалась гораздо больше и хаотичнее. Порой двое игроков «Салавата» из-за возросшей скорости перемещения шайбы были вынуждены накрывать одного соперника вдвоем, оставляя слишком много свободного пространства команде Германа Титова.
Второй сегмент встречи подшефные Николая Цулыгина все же выиграли, но в плане содержания это был худший период за все межсезонье. Перед тем, как Евгений Рясенский оформил третий гол своей команды, уфимцы целых четыре раза совершенно впустую навестили зону атаки – за четыре захода на чужую треть льда вообще не было бросков по воротам и всего лишь два броска мимо. «Черно-белые» за этот же отрезок: два захода, два броска в створ и один гол.
На сей раз уже не так удавались раскаты, после которых накануне было заброшено три шайбы из пяти – к примеру, в начале второго периода вратарь Василий Демченко уже был готов к броску Филипа Ларсена с острого угла после паса Ткачева. Так же уральцы лучше были готовы к пасам «Салавата Юлаева» в глубину от чужой синей и активно вели борьбу у борта и в углах.
«Трактор» в свою очередь активно пользовался длинными передачами и успешно отсекал от борьбы за шайбу игроков «Салавата». В скорости «черно-белые» совсем не уступали команде из Башкортостана. Например, перед шайбой Пола Щехуры на пятаке остался один Артем Сергеев.
Уфимцам помогла скорость своей спецбригады меньшинства, продемонстрировавшая хороший переход из обороны в атаку. Владимир Жарков во второй раз за четыре игры выбежал в меньшинстве в атаку, снабдил неплохим пасом Петра Хохрякова и центральный нападающий оформил уже третий гол на турнире и второй победный.
Нельзя не отметить и самого Жаркова. Экс-форвард ЦСКА уверенно чувствует себя в четвертом звене. В первом периоде у него был подобный голу момент с участием Вячеслава Солодухина, помимо переводов на пятак он и сам лезет в пекло. Жарков не удалялся, он настырен в отборе и незаменим в меньшинстве, выходит в первой четверке обороняющихся.
Дважды центра четвертого звена играл Александр Кадейкин, по разу – Хохряков и Георгий Бусаров. Один из основных вопросов Кубка Республики Башкортостан – формирование четвертой тройки.
Возвращаясь к теме индивидуальностей – Линус Умарк не только сам вернулся в дело, но и помог Артему Федорову. Впервые крайний нападающий под 88-ым номером сделал в Челябинске что-то ощутимое на табло. Дубль не гарантирует ему места в составе, тем более, что второй гол был заброшен после выверенной передачи Умарка – швед сумел пустить шайбу на крюк Федорову, миновав коньки и клюшку двух обороняющихся игроков челябинской команды.
Честно говоря, скорее всего, Артема после слабого сезона 17/18 просто не удается обменять. Трудно понять, чье место в составе он займет. В заявке может быть максимум восемь крайних нападающих. Неоспоримы позиции Линуса Умарка и Тему Хартикайнена. Очевидно, что буду играть и считаться лидерами Владимир Ткачев и Антон Бурдасов. Новые контракты заключили незаменимые в меньшинстве Максим Майоров и Вячеслав Солодухин. Наконец, летом в «Салават» перешли Дмитрий Кугрышев и Владимир Жарков. К этим восьми вингерам можно добавить Петра Хохрякова, который, в случае необходимости, сыграет и с краю. Для ротации лучше использовать молодежь вроде Павла Шэна и Глеба Кузьмина.
Следующий ковш дегтя в победном кубке башкирского меда – удаления. Таких дурацких и ненужных как вчера уже не было. Почти шесть минут из последних десяти минут матча «юлаевцы» сыграли в меньшинстве. Во второй день подряд удалился Илья Назаревич. Один из лучших атакующих защитников ВХЛ пока совсем не впечатляет своей игрой. Затем автор победного гола Хохряков схлопотал 2+2 за грубый удар соперника. Наконец, нарушил правила Вячеслав Солодухин, считающийся, вообще-то, аккуратным игроком. Благо для «Салавата», что «Трактор» не только беззуб при розыгрыше лишнего, но и нервничает – фол Райана Стоа на последней игры фактически лишил хозяев шансов на победу.
Вроде бы, победа на предсезонном турнире – круто. Вроде бы, два гола за 72 секунды под конец второго периода – тоже, а три шайбы в большинстве, которое снова переехало на схему с одним защитником – ударный результат. Все это правда, однако, по существу матч получился крайне неоднозначным и тяжелым, довольным им быть нельзя.
Два периода из трех проиграны на вбрасываниях и во всех играх турнирах «Салават» проводил меньше силовых приемов, чем соперник – всего 47 хитов за четыре матч. Бросается в глаза соотношение времени в атаке и числа бросков в створ – сегодня уфимцы тратили примерно 32,96 секунд на бросок, хозяевам было достаточно 28,27 секунд. В отдельно взятом втором периоде разница больше – 31,54 у «Салавата», 24,5 у «Трактора». Уфимцы нанесли 13 бросков мимо створа, челябинцы – 21. Это не только промахи, тут ведь учтены и набросы на ворота, и надежда на отскок от лицевого борта. То есть, активных действий подшефные Германа Титова совершили больше. Менее толково, но количество вполне может перейти в качество.
Финал Кубка губернатора показал, что проблем у «юлаевцев» еще хватает. Эта игра хорошо отрезвила и не должна кружить голову эйфорией. Мало ли в хоккее было таких «летних чемпионов»? Достаточно вспомнить, как в прошлом сезоне «Нефтехимик» вылетел из первого раунда, проиграв 1-4, а в межсезонье до этого завоевал два трофея. Подобное было и со «Спартаком» в 2015-м году – две победы летом и непопадание в плей-офф после.
Несомненно, все это понимает и наставник команды. Николай Цулыгин не сказал ничего конкретного в комментариях по игре и турнире. В интервью официальному сайту клуба тренер не захотел отвечать на два вопроса из трех. Это портит его имидж и делает клуб более закрытым и менее интересным.
Тем не менее, копилка клубных трофеев пополнилась, а команда летом проиграла пока лишь один матч, и тот – в овертайме. Это хорошо для «Салавата». Хорошо, что очнулся Умарк, в любом случае хорошо, что забил Федоров, хорошо по-прежнему действует Юха Метсола, вполне хорошо получается игра в неравных составах и переход из обороны в атаку. Это действительно успех, что среди четырех команд, у которых новые главные тренеры, первым стал «Салават».
Плохо, что когда у «Трактора» вернулись легионеры, игра превратилась в битву, а спокойной победы на классе не вышло. Плохо, что удаления – головная боль. Плохо, что команду с Паниным и Терещенко бьют. Плохо, что соперник очень быстро приспосабливается к прицелу на пятак и знает, чего ожидать. «Ак Барс», например, такой «Салават» победит очень уверенно. Рисунок игры отличается от стиля Вестерлунда скоростью и большей простотой, но каких-то фундаментальных отличий пока нет.
«Салавату Юлаеву» было бы выгодно, затянись предсезонка еще на неделю-другую. Все же еще остается три матча в родных стенах. Мы уже писали, насколько важен этот этап подготовки для команды в целом и Николая Цулыгина в частности. Пока что результат есть, прогресс в игре наблюдается, а провалы, как сегодня во втором периоде – нормальная часть становления хорошего коллектива.
Фактически сегодня завершилась первая половина предсезонной подготовки. За нее уфимцам можно поставить тройку с плюсом – изъяны есть, вопросов много, в эффективности и эффектности есть куда расти, однако, счет на табло появляется не случайно.
Мы все еще ожидаем, когда у «Салавата Юлаева» появится четкий и устойчивый образ. Кубок Республики Башкортостан начинается через неделю. Команда прошла первые испытания не без огрехов, но в итоге успешно, и мы вправе поднять планку ожиданий.