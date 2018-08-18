Успешный троечник: «Салават Юлаев» обретает себя

Тут сразу надо уточнить – и «Трактор» не тот же, и уфимцы. Вчера команды играли без своих привычных первых троек, а сегодня составы были уже оптимальными. Впервые этим летом Линус Умарк вернулся в сочетание к Йоонасу Кемппайнену и Тему Хартикайнену. Решение напрашивалось – за все лето до этого швед не только не набрал очков, но и вовсе не был заметен на площадке. Полноценного взаимопонимания с Вячеславом Основиным и Дмитрием Кугрышевым он так и не нашел, с ними оставили Владимира Ткачева. Возвращение к привычным коллегам пошло 67-ому номеру на пользу – три голевые передачи как итог.