На сайте Следкома Башкирии появилось видео передачи взятки прокурору

На видео двое мужчин заходят в кабинет, который, возможно, использовался как комната отдыха. Один из мужчин выдвигает ящик стола, достает из кармана пачку, высчитывает оттуда несколько бумажек и бросает в ящик. Во втором эпизоде запечатлена аналогичная картина. В нем также двое заходят в кабинет и один из мужчин передает что-то в руки другого.