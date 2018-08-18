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На сайте Следкома Башкирии появилось видео передачи взятки прокурору

18 августа 2018, 16:29
На кадрах запечатлен момент передачи взятки Учалинскому межрайонному прокурору Наилю Халилову.

Видеозапись, опубликованная Следственным комитетом РФ, была взята с камеры в кабинете прокурора.

На видео двое мужчин заходят в кабинет, который, возможно, использовался как комната отдыха. Один из мужчин выдвигает ящик стола, достает из кармана пачку, высчитывает оттуда несколько бумажек и бросает в ящик. Во втором эпизоде запечатлена аналогичная картина. В нем также двое заходят в кабинет и один из мужчин передает что-то в руки другого.

Напомним, учалинского прокурора подозревают в получении взяток. Уголовное дело в отношении него было возбуждено августа. По версии следствия, в 2016-2018 годах прокурор получал незаконные вознаграждения от местного предпринимателя, являющегося также депутатом районного совета. В общей сложности бизнесмен обогатил прокурора на 700 тысяч рублей, полагает следствие.

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