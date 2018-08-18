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Доходы жителей Башкирии увеличились на 1 тысячу рублей

18 августа 2018, 23:00
Приятную новость озвучили эксперты Башстата.

Специалисты Башстата опубликовали данные о средних доходах населения в Башкирии. Из них следует, что жители республики стали богаче на одну тысячу рублей.

Так, в апреле этого года средний доход составил около 25.300 тысяч рублей. В мае сумма снизилась на 500 рублей и достигла 24.700 рублей. Но в июне она увеличилась и составила 27 тысяч рублей. Об этом рассказали эксперты ведомства.

Специалисты отметили, что во втором квартале ежемесячный доход составил 25.724 рубля. Хотя в первые три месяца он был равен 24.529 рублям.

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