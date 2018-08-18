Доходы жителей Башкирии увеличились на 1 тысячу рублей

Так, в апреле этого года средний доход составил около 25.300 тысяч рублей. В мае сумма снизилась на 500 рублей и достигла 24.700 рублей. Но в июне она увеличилась и составила 27 тысяч рублей. Об этом рассказали эксперты ведомства.