В Тбилиси открылся российский визовый центр

В секции интересов России в посольстве Швеции рассказали, что новый РВЦ станет исполнять лишь сервисные функции. Там будут только принимать заявки просителей и передавать их в секцию. Решение выдавать визу в Россию или нет по-прежнему будут принимать дипломаты.