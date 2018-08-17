В Тбилиси открылся российский визовый центр

Учреждение распахнуло двери для жителей Грузии, представителей прочих государств и даже лиц без гражданства, которым потребуются визы в РФ. Об этом 17 августа пишет газета «Известия».
До появления в Грузии российского визового центра (РВЦ) желающие получить визу обращались в секцию интересов России, функционирующую в швейцарском посольстве в Тбилиси. Ведь дипломатические отношения России с Грузией были разорваны 10 лет назад. Сейчас ситуация постепенно меняется.
В секции интересов России в посольстве Швеции рассказали, что новый РВЦ станет исполнять лишь сервисные функции. Там будут только принимать заявки просителей и передавать их в секцию. Решение выдавать визу в Россию или нет по-прежнему будут принимать дипломаты.