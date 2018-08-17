В Башкирии возбудили дело за взятку против главы района и его заместителя

- При этом, часть денежных средств в сумме 1,8 млн рублей должны были быть переданы в качестве взноса в Благотворительный фонд района, а 1,9 млн рублей под видом возмещения убытков сельскохозяйственного производства в пользу местного сельскохозяйственного предприятия, понесенных в связи с производством работ, - пояснили в следкоме. - В июле и августе 2018 года представитель демонтажной организации передал через посредника, которым являлся директор местного сельскохозяйственного предприятия, взятку на сумму свыше 900 тыс рублей.