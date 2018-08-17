В Башкирии возбудили дело за взятку против главы района и его заместителя

Чиновников подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а директора – в посредничестве во взяточничестве.
По материалам проверки полиции нефтекамским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по РБ возбуждено уголовное дело в отношении главы Краснокамского района Разифа Гильмуллина и его заместителя Диниса Бикова. Их подозревают в получении крупной взятки – свыше 900 тысяч рублей.
Также возбуждено уголовное дело в отношении директора местного сельскохозяйственного предприятия, выступившего посредником при передаче взяток.
- По версии следствия, в мае 2017 года представитель организации, занимающейся демонтажем нефтяного оборудования обратился в администрацию Краснокамского района с письменным заявлением о выдаче разрешения на производство работ по демонтажу нефтепровода на территории района, в последующем оно было им получено, - сообщили в следкоме Башкирии.
В июле 2017 года чиновники выявили, что разрешение на производство земляных работ по капитальному ремонту выведенного из эксплуатации нефтепровода выдано организации с нарушениями, и потребовали от представителя фирмы деньги - свыше 3,7 млн рублей, в обмен они пообещали не приостанавливать деятельность организации на территории района.
- При этом, часть денежных средств в сумме 1,8 млн рублей должны были быть переданы в качестве взноса в Благотворительный фонд района, а 1,9 млн рублей под видом возмещения убытков сельскохозяйственного производства в пользу местного сельскохозяйственного предприятия, понесенных в связи с производством работ, - пояснили в следкоме. - В июле и августе 2018 года представитель демонтажной организации передал через посредника, которым являлся директор местного сельскохозяйственного предприятия, взятку на сумму свыше 900 тыс рублей.
После получения денежных средств все трое были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, решается вопрос о избрании подозреваемым меры пресечения, - сообщили в следкоме.
Расследование уголовного дела продолжается.