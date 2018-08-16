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В Уфе нашли водителей, стрелявших по автомобилям

16 августа 2018, 10:22
Сейчас им грозит лишения свободы сроком до пяти лет.

Владелец «Lada Priora» подал заявление в полицию о том, что водитель «Hyundai Elantra» два раза выстрелил в его автомобиль и скрылся, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Выстрелами были повреждены переднее стекло и дверь.

Напомним, несколько дней назад, не поделив дорогу, водитель «Škoda Octavia» выстрелил из травматического пистолета по легковому автомобилю, повредив заднее стекло.

По горячим следам полицейские задержали обоих подозреваемых.

Возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство» - стрелявшие могут лишиться свободы на срок до пяти лет.

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