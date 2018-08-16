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В США монету номиналом пять центов продали почти за 5 млн долларов

16 августа 2018, 19:56
Накануне в американском штате Пенсильвания была продана редкая пятицентовая монета, отчеканенная в 1913 году.

Монета ушла с аукциона в Филадельфии за рекордные 4,56 миллиона долларов. Об этом 16 августа пишет газета «Известия».

По словам главы аукционного дома Stack’s Бошерса Брайяна Кендрелла, проданный пятицентовик носит имя американского финансиста Луи Элиасберга, жившего с 1896 по 1976 год. Он купил эту монету в 1948 году.

Сама нумизматическая редкость была отчеканена отделением Монетного двора в Филадельфии. Всего подобных монет в мире пять. В частных коллекциях находится три из них, в том числе и проданная недавно с аукциона.

На аверсе данных пятицентовиков красуется изображение древнеримской богини Либертас, которая символизирует свободу. Человек, купивший одну из самых редких и ценных монет США, решил остаться инкогнито.

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