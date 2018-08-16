Трамп отменил действие регламента по кибератакам на противников США

Трамп аннулировал действие старых засекреченных правил, более известных под названием «Директива президентской политики 20». Об этом пишет RNS.
Регламент Обамы содержал в себе указания по вопросу согласования между американскими ведомствами применения кибероружия. Процесс был очень сложен, особенно когда это касалось кибератак по иностранным противникам.
Трамп считает, что упрощение порядка применения США кибероружия станет агрессивным шагом вперед. Теперь для поддержки военных операций, а также борьбе с зарубежным влиянием на американские выборы и предотвращении кражи интеллектуальной собственности США станут использовать более мощные инструменты. Белый дом намерен заранее предотвращать и нивелировать все возможные угрозы.
Издание Wall Street Journal информирует, что администрацию президента США критикуют за ее несерьезное отношение к исходящей от России киберугрозы. Сейчас Белый дом намерен принять жесткие меры, позволяющие жестко ответить на проплаченные из-за рубежа кибератаки. Особенно Вашингтон будет следить за кибербезопасностью критической инфраструктуры США. В Белом доме уверены, что Кремль хочет взломать электросети государства.
Власти США стали обвинять РФ в кибератаках и вмешательстве в американские выборы, после избрания на пост президента страны Дональда Трампа. Нового главу Белого дома подозревают в сговоре с Россией. На родине в отношении Трампа проводят расследование, которое длится уже не один месяц. Москва все обвинения в свой адрес отрицает.