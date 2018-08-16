Трамп отменил действие регламента по кибератакам на противников США

Власти США стали обвинять РФ в кибератаках и вмешательстве в американские выборы, после избрания на пост президента страны Дональда Трампа. Нового главу Белого дома подозревают в сговоре с Россией. На родине в отношении Трампа проводят расследование, которое длится уже не один месяц. Москва все обвинения в свой адрес отрицает.