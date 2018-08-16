Россельхознадзор: система «Меркурий» подверглась хакерской атаке

В понедельник неизвестные попытались взломать федеральную государственную информационную систему в сфере ветеринарии. Об этом пишет RNS.
В Россельхознадзоре пояснили, что DDoS-атака была совершена на Федеральную государственную информационную систему в сфере ветеринарии (ВетИС). Главной целью злоумышленников была система «Меркурий». Последняя является одной из 13 систем, входящих ВетИС.
«Меркурий» - это важный компонент системы прослеживаемости перемещения продукции, использование которой стало обязательным с июля текущего года. Атака хакеров на ВетИС не остановила работу системы. Все данные о произошедшем уже переданы в правоохранительные органы.
Руководство Россельхознадзора попросило участников рынка следить за правильной настройкой своего оборудования. Все объекты должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом. Вышеперечисленные факторы помогут заинтересованным лицам получать быстрый доступ к web-интерфейсу «Меркурия», в случае повторения кибератак.