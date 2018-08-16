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Россельхознадзор: система «Меркурий» подверглась хакерской атаке

16 августа 2018, 16:36
Специалисты Россельхознадзора рассказали об атаке хакеров на систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

В понедельник неизвестные попытались взломать федеральную государственную информационную систему в сфере ветеринарии. Об этом пишет RNS.

В Россельхознадзоре пояснили, что DDoS-атака была совершена на Федеральную государственную информационную систему в сфере ветеринарии (ВетИС). Главной целью злоумышленников была система «Меркурий». Последняя является одной из 13 систем, входящих ВетИС.

«Меркурий» - это важный компонент системы прослеживаемости перемещения продукции, использование которой стало обязательным с июля текущего года. Атака хакеров на ВетИС не остановила работу системы. Все данные о произошедшем уже переданы в правоохранительные органы.

Руководство Россельхознадзора попросило участников рынка следить за правильной настройкой своего оборудования. Все объекты должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом. Вышеперечисленные факторы помогут заинтересованным лицам получать быстрый доступ к web-интерфейсу «Меркурия», в случае повторения кибератак.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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