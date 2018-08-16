Fitness hall от заката до рассвета в самом сердце Уфы

Лето-время сверкать! И хорошая фигура для этого дела пригодится лучше любых украшений. Fitness hall располагается на первой линии главного проспекта города, что очень удобно. Ведь до зала можно добраться из любой точки Уфы практически без пробок.
Время работы зала составлено очень удобно - с 6 утра и до 2-х ночи, заниматься можно от рассвета до заката и даже больше. Конечно, это не может не радовать.
На входе меня встретила команда администраторов клуба и дала все необходимые вещи для тренировки. Чувствуется, что в Fitness hall действительно рады каждому гостю. Раздевалки тут чистые, ухоженные, неприятного запаха нет. Личные вещи закрываются на ключ-браслет, который всегда с вами во время тренировки, так что за сохранность вещей можно не беспокоиться.
Знакомлюсь с тренером Артуром, узнаю, что у него есть I взрослый разряд по Powerlifting, он кандидат мастера спорта по жиму штанги лёжа, выпускник колледжа фитнеса и бодибилдинга Б.Вейдера. Понимаю, что работать над собой надо начинать только с квалифицированными специалистами. С таким профи чувствуешь себя спокойно, хоть и немного смущенно.
Начали мы тренировку с диагностики функционирования опорно-двигательного аппарата. У офисного работника, как известно, основная нагрузка идёт на плечевой и поясничный пояс, из-за чего позвоночник испытывает не свойственные здоровому каркасу изменения.
Благодаря комплексу специальных упражнений для осанки, я почувствовала некое облегчение в области зон повышенной нагрузки. Поинтересовавшись, к чему ведут мышечные зажимы в теле, тренер довольно доступно объяснил, что напряженные мышцы пережимают кровеносные сосуды, и в тех местах, где расположился мышечный панцирь, ткани органов постоянно недополучают питательные вещества и кислород, разносимый кровью, нарушается обмен веществ, что, в свою очередь, ведет к ослаблению органов и к различным заболеваниям.
После таких наставлений, мне захотелось держать осанку в идеале долгое время. Закончив основную часть, а это была работа с коррекцией осанки и исправлением зажимов в мышцах, мне подобрали комплекс упражнений для разминки во время трудового дня, дабы соблюдать профилактику здорового тела, мы перешли на укрепление мышц. Это силовые тренировки, которые помогут офисному сотруднику не только скорректировать фигуру, но и зафиксировать ее в правильном положении. Имея довольно низкую массу тела и слабый мышечный каркас, тренер помогал мне в каждом упражнении. Ведь в работе с тренажёрами важна плавность распределения веса на организм, всё должно происходить без резких движений, в чем Артур мне и оказывал поддержку.
Скажу честно, упражнения дались мне с огромной силой, зато после них я чувствовала себя гораздо увереннее.
Наконец, начали работать с ягодичной зоной. Мне составили комплекс упражнений - это и классические приседания, упражнения на тренажёре “велосипед”, подъемы таза из положения лёжа. И, конечно же, благодаря тренеру я научилась правильно качать пресс. Уже после пятого скручивания живот жгло настолько, что с ним могла сравниться острота красного чилийского перца. Но зато от такого комплекса упражнений на пресс результат не заставит себя долго ждать. Теперь я знаю, как действительно быстро подкачать фигуру к отпуску!
В Fitness-hall, кстати, можно тренироваться всей семьей , здесь есть дополнительные залы для растяжки, йоги и танцев, а также отдельный велосипедный зал, где проходят групповые занятия.