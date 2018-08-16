Дэниэл Рэдклифф пригласил фанатов на фестиваль Ykt Geek Fest в Якутске

По словам звезды «Гарри Поттера», на Ykt Geek Fest будут показывать новый фильм с его участием. Картина называется «Опасное задание». По сюжету фильма Рэдклифф является летчиком по имени Шон Хаггерти. У героя есть один лишь час, чтобы спасти свою супругу.