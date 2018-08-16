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Дэниэл Рэдклифф пригласил фанатов на фестиваль Ykt Geek Fest в Якутске

16 августа 2018, 20:01
Получивший всемирную известность после исполнения главной роли в фильмах про Гарри Поттера английский актер Дэниэл Рэдклифф записал видео к своим поклонникам.

В ролике Рэдклифф пригласил фанатов на ежегодный фестиваль поп-культуры Ykt Geek Fest, который пройдет в Якутске. Об этом 16 августа пишет газета «Известия».

В нынешнем году фестиваль Ykt Geek Fest станет юбилейным (пятым). Видео с актером выложено на страницах фестиваля в соцсетях. Рэдклифф назвал жителей Якутска своими самыми северными поклонниками. Он пожелал им удачи на их родном языке.

По словам звезды «Гарри Поттера», на Ykt Geek Fest будут показывать новый фильм с его участием. Картина называется «Опасное задание». По сюжету фильма Рэдклифф является летчиком по имени Шон Хаггерти. У героя есть один лишь час, чтобы спасти свою супругу.

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