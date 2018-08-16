«АвтоВАЗ» приступил к производству новых Renault Logan и Sandero

На площадках российского автогиганта будут собирать Sandero Stepway и Logan Stepway. Об этом пишет RNS.
В компании Renault пояснили, что новую серию Stepway презентуют уже в последних числах августа. Мероприятие пройдет на автосалоне в Москве. В продаже первые Sandero Stepway и Logan Stepway появятся осенью текущего года. Ряд машин будут оснащены вариатором.
В начале следующего года Renault отправит на рынок России модель Dokker Stepway. «АвтоВАЗ» и дальше продолжит производить на своих мощностях автомобили Logan и Sandero.