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«АвтоВАЗ» приступил к производству новых Renault Logan и Sandero

16 августа 2018, 16:40
В Тольятти компания «АвтоВАЗ» начала производство новых моделей Renault Logan и Sandero.

На площадках российского автогиганта будут собирать Sandero Stepway и Logan Stepway. Об этом пишет RNS.

В компании Renault пояснили, что новую серию Stepway презентуют уже в последних числах августа. Мероприятие пройдет на автосалоне в Москве. В продаже первые Sandero Stepway и Logan Stepway появятся осенью текущего года. Ряд машин будут оснащены вариатором.

В начале следующего года Renault отправит на рынок России модель Dokker Stepway. «АвтоВАЗ» и дальше продолжит производить на своих мощностях автомобили Logan и Sandero.

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