ЖК для российской семьи: изменить жизнь к лучшему проще, чем кажется

Для комфортной и счастливой жизни, квартира должна соответствовать всем критериям идеального жилья: удобное месторасположение, развитая инфраструктура, закрытая территория, вместительная парковка, площадки для прогулок и хорошая экология.
Загородное жилье? Да, со всеми его многочисленными преимуществами. И вместе с тем – комфортный многоквартирный дом.
Жилой комплекс «Дубрава» - это место для тех, кому знакома спокойная жизнь за городом, или, напротив, для тех, кому она только открывается. Это уютная и комфортная среда со всеми необходимыми коммуникациями и развитой инфраструктурой, которая располагается вблизи от города в экологически чистом районе.
Комплекс активно застраивается: дома под номерами 2 и 4 уже сданы и полностью заселены, в свои квартиры въехали и жильцы домов № 1 и № 8, которые недавно были введены в эксплуатацию, в ближайшем времени будут сданы еще 2 дома. В настоящий момент ведется активное строительство дома № 5: завершен монтаж плит перекрытий первого этажа, ведутся работы по кирпичной кладке, возводится второй этаж.
Привлекательная цена станет прекрасным дополнением ко всем преимуществам этого комплекса. Спешите! Осталось всего 2 квартиры по специальной цене – 903 040 рублей!
Безусловно, новое жилье имеет не просто много плюсов, оно может стать началом совершенно другой, более комфортной жизни. Удобная инфраструктура, все необходимое для комфортной жизни, высокая безопасность — вот основные преимущества покупки квартиры на первичном рынке.
Недвижимость в ЖК «Дубрава» — это ваш самый правильный выбор, измените жизнь к лучшему прямо сейчас!
Сделать первый шаг к квартире своей мечты можно по адресу: г.Уфа, пр-т Салавата Юлаева 49, Бизнес-центр «Салават Юлаев», 1 этаж,
Консультацию вы можете получить по номеру +7(347) 200 – 05 – 48.