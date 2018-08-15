ЖК для российской семьи: изменить жизнь к лучшему проще, чем кажется

Жилой комплекс «Дубрава» - это место для тех, кому знакома спокойная жизнь за городом, или, напротив, для тех, кому она только открывается. Это уютная и комфортная среда со всеми необходимыми коммуникациями и развитой инфраструктурой, которая располагается вблизи от города в экологически чистом районе.