Жительница Астрахани пообщалась по Skype с актером Дэниелом Рэдклиффом

Беседа с Рэдклиффом была разыграна в рамках выхода в России в прокат киноленты «Опасное задание». Одну из ролей в картине исполнил сам Дэниел Рэдклифф. Для того чтобы принять участие в конкурсе нужно было приобрести билет на киносеанс и зарегистрировать его номер на сайте фильма.