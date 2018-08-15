Жительница Астрахани пообщалась по Skype с актером Дэниелом Рэдклиффом

С исполнителем главной роли в фильме Гарри Поттер Нефедова пообщалась по Skype. Видео с частью беседы было выложено в интернет. Об этом 15 августа пишет газета «Известия».
Беседа с Рэдклиффом была разыграна в рамках выхода в России в прокат киноленты «Опасное задание». Одну из ролей в картине исполнил сам Дэниел Рэдклифф. Для того чтобы принять участие в конкурсе нужно было приобрести билет на киносеанс и зарегистрировать его номер на сайте фильма.
По словам победительницы, она давно мечтала поговорить со звездой фильмов о Гарри Поттере. Девушка волновалась перед беседой. Однако в ходе общения волнение ушло. По признанию Нефедовой, диалог с голливудским актером очень напоминал общение с «давним другом».
Времени по регламенту на разговор было не очень много. Но россиянки его вполне хватило, чтобы обсудить с Рэдклиффом кино, литературу, собак и Россию.
Нефедова отметила, что ей было весело. В конце девушка поблагодарила актера за его работу в кино, особо выделив фильм «Женщина в черном». Нефедова сказала, что после его просмотра она неделю не могла заснуть.