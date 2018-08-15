В Турции оставили под стражей пастора из США Эндрю Брансона

Напомним, Эндрю Брансон был взят под стражу турецкими властями два года назад, после неудачной попытки госпереворота в стране. Американца обвинили в шпионской деятельности и связи с опальным исламистским проповедником Фетхуллахом Гюленом, возглавляющим организацию ФЕТО. Последнюю власти Турции считают террористической.