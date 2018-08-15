В Турции оставили под стражей пастора из США Эндрю Брансона

Заседание по избранию меры пресечения пастору из США проходило в суде Измира. Об этом 15 августа пишет газета «Известия».
Во вторник защитник Брансона Исмаил Джем Халавурт подал повторную апелляцию по изменению меры пресечения своему подзащитному. Опротестовать вердикт об аресте американца снова не получилось.
Напомним, Эндрю Брансон был взят под стражу турецкими властями два года назад, после неудачной попытки госпереворота в стране. Американца обвинили в шпионской деятельности и связи с опальным исламистским проповедником Фетхуллахом Гюленом, возглавляющим организацию ФЕТО. Последнюю власти Турции считают террористической.