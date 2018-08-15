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В России предлагают зарегистрировать все сегвеи, гироскутеры и моноколеса

15 августа 2018, 16:19
Депутат Госдумы России представляющий фракцию ЛДПР Василий Власов направил письмо в МВД с предложением обязать хозяев личного электротранспорта зарегистрировать свою технику.

На учет по задумке чиновника должны встать все сегвеи, гироскутеры и моноколеса. Об этом пишет RNS.

Из обращения Власова следует, что в России ежегодно в ДТП гибнет много людей. Чтобы снизить число жертв и пострадавших нужно ввести правовое регулирование пользования личным электротранспортом. Речь идет о сегвеях, гироскутерах и моноколесах.

Технический прогресс всегда будет на шаг впереди нормативно-правового регулирования. Однако власти необходимо как можно быстрее отвечать на новые вызовы науки и техники, считает депутат.

Власов добавил, что технические особенности личного электротранспорта делают необходимым его регистрацию. В качестве критериев для учета могут браться максимальная скорость и технические особенности устройств.

Также чиновник хочет ввести регулирование поведения владельцев сегвеев, гироскутеров и моноколес. Для этого предлагается ввести новые пункты в ПДД.

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