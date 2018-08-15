В России предлагают зарегистрировать все сегвеи, гироскутеры и моноколеса

Из обращения Власова следует, что в России ежегодно в ДТП гибнет много людей. Чтобы снизить число жертв и пострадавших нужно ввести правовое регулирование пользования личным электротранспортом. Речь идет о сегвеях, гироскутерах и моноколесах.