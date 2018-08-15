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В Башкирии 70 кубометров древесины отписали умершему гражданину

15 августа 2018, 15:14
Прокуроры потребовали признать сделку незаконной, сообщили в пресс-службе ведомства республики.

В ноябре 2017 года житель деревни Альбеево незаконно заключил с ГКУ «Управление лесничествами» два договора купли-продажи продажи лесных насаждений на льготных условиях по доверенности от родственника, умершего за несколько месяцев до оформления контрактов.

В итоге на основании прекратившего своё действие документа умершему гражданину было выделено 70 кубометров древесины для строительства надворных построек и заготовки дров.

Прокуратура потребовала признать данную сделку недействительной в судебном порядке.

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