Названы модели машин на которые чаще всего ставят «красивые» номера

Лидерами по количеству «красивых» номеров являются автомобили Aston Martin, Rolls-Royce, Ferrari и Bentley. Чаще всего на них стоят номера с тремя одинаковыми цифрами. Самыми популярными у автовладельцев являются сочетание цифр: 333, 777, 999 и 888. Некоторые водители стараются получить номера со своей датой рождения, другие ищут сочетание букв дублирующих их инициалы.