Названы модели машин на которые чаще всего ставят «красивые» номера

Как правило, в основном «красивые» номера ставят на машины VIP-класса. Об этом 15 августа пишет газета «Известия».
Лидерами по количеству «красивых» номеров являются автомобили Aston Martin, Rolls-Royce, Ferrari и Bentley. Чаще всего на них стоят номера с тремя одинаковыми цифрами. Самыми популярными у автовладельцев являются сочетание цифр: 333, 777, 999 и 888. Некоторые водители стараются получить номера со своей датой рождения, другие ищут сочетание букв дублирующих их инициалы.
Среди владельцев Ferrari 40% стараются совместить «красивые» цифры и буквы. Хозяева Rolls-Royce и Bentley чаще предпочитают получать номера с инициалами своего имени. Любители Аston Martin наиболее часто пытаются достать номера со «счастливыми числами». Также у них популярны номера «007».