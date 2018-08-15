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Названы модели машин на которые чаще всего ставят «красивые» номера

15 августа 2018, 17:42
Автомобильная группа «АВИЛОН» провела исследование, установившее марки автомобилей, на которых чаще всего можно увидеть «красивые» номерные знаки.

Как правило, в основном «красивые» номера ставят на машины VIP-класса. Об этом 15 августа пишет газета «Известия».

Лидерами по количеству «красивых» номеров являются автомобили Aston Martin, Rolls-Royce, Ferrari и Bentley. Чаще всего на них стоят номера с тремя одинаковыми цифрами. Самыми популярными у автовладельцев являются сочетание цифр: 333, 777, 999 и 888. Некоторые водители стараются получить номера со своей датой рождения, другие ищут сочетание букв дублирующих их инициалы.

Среди владельцев Ferrari 40% стараются совместить «красивые» цифры и буквы. Хозяева Rolls-Royce и Bentley чаще предпочитают получать номера с инициалами своего имени. Любители Аston Martin наиболее часто пытаются достать номера со «счастливыми числами». Также у них популярны номера «007».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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