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В Башкирии поймали грабителя пожертвований из храма

14 августа 2018, 11:49
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

В Туймазинском храме из ящика пожертвований украли 11 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике. По следам пальцев полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель.

Вечером мужчина попытался пробраться внутрь храма через окно, а когда это не удалось, взломал замок входной двери, проник внутрь, забрал деньги и ушел.

Ранее безработный молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Он признался в содеянном, похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело.

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