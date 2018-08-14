В Башкирии поймали грабителя пожертвований из храма

В Туймазинском храме из ящика пожертвований украли 11 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике. По следам пальцев полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель.
Вечером мужчина попытался пробраться внутрь храма через окно, а когда это не удалось, взломал замок входной двери, проник внутрь, забрал деньги и ушел.
Ранее безработный молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Он признался в содеянном, похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело.