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СМИ: «Зенит» не смог купить игрока сборной Уругвая Диего Лаксальта

14 августа 2018, 16:40
Накануне в средствах массовой информации появилась новость о том, что ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга не сможет приобрести футболиста сборной Уругвая и итальянского ФК «Дженоа» Диего Лаксальта.

Переход иностранца в российский клуб не состоится из-за высокой цены за него. Об этом 14 августа пишет газета «Известия».

По имеющимся данным, «Зенит» был близок к тому, чтобы приобрести Лаксальта, но все испортил спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта. Последний прямо обратился к президенту «Дженоа» с предложением. В итоге тот поднял стоимость сделки с 10 до 18 миллионов евро, включая два миллиона евро бонусов. Такой скачок цены «Зенит» не устроил.

Отметим, что Диего Лаксальт начал играть за «Дженоа» в 2016 году. В прошлом сезоне он участвовал в 34 встречах, где забил четыре гола и осуществил три результативных паса. Его контракт с итальянским клубом заканчивается в 2022 году.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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