СМИ: «Зенит» не смог купить игрока сборной Уругвая Диего Лаксальта

По имеющимся данным, «Зенит» был близок к тому, чтобы приобрести Лаксальта, но все испортил спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта. Последний прямо обратился к президенту «Дженоа» с предложением. В итоге тот поднял стоимость сделки с 10 до 18 миллионов евро, включая два миллиона евро бонусов. Такой скачок цены «Зенит» не устроил.