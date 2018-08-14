СМИ: «Зенит» не смог купить игрока сборной Уругвая Диего Лаксальта

Переход иностранца в российский клуб не состоится из-за высокой цены за него. Об этом 14 августа пишет газета «Известия».
По имеющимся данным, «Зенит» был близок к тому, чтобы приобрести Лаксальта, но все испортил спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта. Последний прямо обратился к президенту «Дженоа» с предложением. В итоге тот поднял стоимость сделки с 10 до 18 миллионов евро, включая два миллиона евро бонусов. Такой скачок цены «Зенит» не устроил.
Отметим, что Диего Лаксальт начал играть за «Дженоа» в 2016 году. В прошлом сезоне он участвовал в 34 встречах, где забил четыре гола и осуществил три результативных паса. Его контракт с итальянским клубом заканчивается в 2022 году.