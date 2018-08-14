Рубль впервые за неделю продемонстрировал рост

На начальных этапах торгов курс американской валюты стал меньше на 78 копеек и составил чуть более 67 рублей. Евро при этом потерял 77 копеек и опустился до значения в 76,56 рублей. По информации на 12:00 по Москве курс евро составил 76,09 рублей, а доллара 66.82 рубля.
На фоне новостей о возможном введении Америкой новых санкций против России, вышедших 8 августа, курсы евро и доллара резко возросли. Впервые с апреля 2016 года валюта США поднялась выше отметки в 68 рублей, а курс евро превысил 78 рублей.