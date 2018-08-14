Рубль впервые за неделю продемонстрировал рост

На начальных этапах торгов курс американской валюты стал меньше на 78 копеек и составил чуть более 67 рублей. Евро при этом потерял 77 копеек и опустился до значения в 76,56 рублей. По информации на 12:00 по Москве курс евро составил 76,09 рублей, а доллара 66.82 рубля.