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Рубль впервые за неделю продемонстрировал рост

14 августа 2018, 16:42
Российская валюта впервые за неделю укрепил свои позиции по отношению к евро и доллару.

Об этом говорят данные Московской биржи, написала газета «Известия».

На начальных этапах торгов курс американской валюты стал меньше на 78 копеек и составил чуть более 67 рублей. Евро при этом потерял 77 копеек и опустился до значения в 76,56 рублей. По информации на 12:00 по Москве курс евро составил 76,09 рублей, а доллара 66.82 рубля.

На фоне новостей о возможном введении Америкой новых санкций против России, вышедших 8 августа, курсы евро и доллара резко возросли. Впервые с апреля 2016 года валюта США поднялась выше отметки в 68 рублей, а курс евро превысил 78 рублей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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