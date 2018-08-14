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Песков: к каждому уголовному делу за репосты нужно подходить индивидуально

14 августа 2018, 16:39
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к любому уголовному делу за репосты в соцсетях следователи должны находить индивидуальный подход.

Песков заявил, что каждое уголовное дело за репост уникально по-своему. Не нужно всё стричь под одну гребенку. Об этом 14 августа пишет газета «Известия».

Пресс-секретарь главы государства признал, что ряд дел за «экстремизм в соцсетях» выходят «за грань разумного». Он призвал вспомнить слова президента России Владимира Путина и не доводить до абсурда поиск «экстремистов» в интернете.

Напомним, вопрос о массовом возбуждении уголовных дел за репосты в соцсетях был задан Путину в ходе «прямой линии» седьмого июня. Глава государства тогда призвал, относится к этой теме «разумно».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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