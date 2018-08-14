Ко Дню Госфлага Москву украсят тематическими плакатами

Всего разместят 500 плакатов. Они появятся на стендах с афишами, билбордах и остановочных павильонах. Помимо этого, 22 августа в 20:04 жители Москвы и гости столицы смогут увидеть архитектурно-праздничную подсветку с видеороликом с поздравлениями на медиафасадах домов на новом Арбате. Также видео с поздравлениями можно будет посмотреть и на медиафасаде здания Центрального телеграфа.