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Ко Дню Госфлага Москву украсят тематическими плакатами

14 августа 2018, 16:43
Власти Москвы украсят город тематическими плакатами в честь Дня российского флага.

Об этом стало известно от заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, написала газета «Известия».

Всего разместят 500 плакатов. Они появятся на стендах с афишами, билбордах и остановочных павильонах. Помимо этого, 22 августа в 20:04 жители Москвы и гости столицы смогут увидеть архитектурно-праздничную подсветку с видеороликом с поздравлениями на медиафасадах домов на новом Арбате. Также видео с поздравлениями можно будет посмотреть и на медиафасаде здания Центрального телеграфа.

Как рассказал Бирюков, другим украшением столицы к праздничному дню станет оформление флагами Новоарбатского, Большого Устьинского, Бородинского, Большого Москворецкогого и Большого Каменного мостов.

Напомним, в России День Государственного флага отмечают с 22 августа 1994 года.

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