Экс-управделами правительства Алтайского края взят под стражу в зале суда

Белобородову вменяют получение взятки от главы одной из фирм. Якобы в период с 2013 по 2016 годы подозреваемый за материальное вознаграждение заключал от имени управления правительства Алтайского края госконтракты с частной компанией на выполнение разных услуг. Общая стоимость работ превысила отметку в 94 миллиона рублей. За подписание необходимых бумаг о цене услуг глава компании дал Белобородову взятку « в виде иного имущества и услуг имущественного характера». Ее общая сумма превысила отметку в 2,7 миллиона рублей.