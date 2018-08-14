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Экс-управделами правительства Алтайского края взят под стражу в зале суда

14 августа 2018, 16:06
Накануне суд взял под стражу бывшего управделами администрации Алтайского края Алексея Белобородова.

Чиновника заподозрили в коррупционных преступлениях и превышении должностных полномочий. Об этом пишет RNS.

Белобородову вменяют получение взятки от главы одной из фирм. Якобы в период с 2013 по 2016 годы подозреваемый за материальное вознаграждение заключал от имени управления правительства Алтайского края госконтракты с частной компанией на выполнение разных услуг. Общая стоимость работ превысила отметку в 94 миллиона рублей. За подписание необходимых бумаг о цене услуг глава компании дал Белобородову взятку « в виде иного имущества и услуг имущественного характера». Ее общая сумма превысила отметку в 2,7 миллиона рублей.

В конце минувшего года Алексей Белобородов совершил другое преступление, связанное с превышением должностных полномочий. Речь идет о растрате бюджетных средств в размере свыше 18 миллионов рублей. Мужчина потратил деньги на покупку машины «в обход конкурентных процедур».

Против Белобородов завели сразу два уголовных дела и уволили с занимаемой должности.

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