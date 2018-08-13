В России первый раз через суд пытаются обжаловать результаты ЕГЭ

Между тем, первый заместитель председателя комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты РФ Людмила Дудова считает, что победить в суде Артем Веселов не сможет. Комиссия приняла правильное решение не принимать ответ из учебного пособия, которое не входит в утвержденный перечень. К тому же школьник сразу пошел в суд, а не обратился в федеральную предметную комиссию. Именно последняя должна решать вопрос об изменении оценки, сказала чиновница.