В России первый раз через суд пытаются обжаловать результаты ЕГЭ

Выпускник местной гимназии Артем Веселов не согласился с оценкой (88 баллов), полученной за сдачу ЕГЭ по обществознанию. Об этом 13 августа пишет газета «Известия».
По словам юристов, ранее через суд оспаривался лишь регламент проведения ЕГЭ. Иск об отмене результатов стал первым с момента учреждения Единого госэкзамена.
Ответчиками по заявлению Веселова являются министерство образования и государственная экзаменационная комиссия Новосибирской области. Истец считает неправильными, полученные замечания в трех заданиях, которые оценивали «независимые эксперты». Так школьник ответил на вопрос опираясь на информацию, почерпнутую из вузовского учебного пособия. Последнее не входило в список рекомендованного для выпускников школ. Комиссии не понравилось определение, которое подросток дал понятию гиперинфляция.
По мнению старшего научного сотрудника Института экономики СО РАН Ольги Валиевой, Веселов ответил на вопрос правильно. Однако экспертная комиссия не согласилась с цифрами, которые школьник привел из учебника Высшей школы экономики (ВШЭ).
Сам молодой человек хочет, чтобы судебный процесс привлек вопросу ЕГЭ повышенное внимание. Выпускник надеется, что заинтересованные ведомства исправят свои ошибки. Ответы на вопросы ЕГЭ должны быть однозначными. В противном случае сдающим нужно дать больше свободы в формулировках.
Между тем, первый заместитель председателя комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты РФ Людмила Дудова считает, что победить в суде Артем Веселов не сможет. Комиссия приняла правильное решение не принимать ответ из учебного пособия, которое не входит в утвержденный перечень. К тому же школьник сразу пошел в суд, а не обратился в федеральную предметную комиссию. Именно последняя должна решать вопрос об изменении оценки, сказала чиновница.
Отметим, что несмотря на снижение балла по обществознанию Артема Веселова уже приняли в Высшую школу экономики.