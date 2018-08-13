В Башкирии продолжается стремительный рост цен на картофель и свеклу

Картошка с начала года подорожала, согласно отчету Башкортостанстата, в 1,5 раза, в том числе в июле рост составил 14,3%. Свекла с начала года подорожала в 3,0 раза, а морковь в 2,6 раза, в том числе на 14,7% и на 24,9% соответственно.