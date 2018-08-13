В Башкирии продолжается стремительный рост цен на картофель и свеклу

Картошка с начала года подорожала, согласно отчету Башкортостанстата, в 1,5 раза, в том числе в июле рост составил 14,3%. Свекла с начала года подорожала в 3,0 раза, а морковь в 2,6 раза, в том числе на 14,7% и на 24,9% соответственно.
Лук стал дороже в 1,4 раза (+1,7% в июле), яблоки также подорожали в 1,4 раза (+7,3% в июле).
Но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Капуста в самом середине лета подешевела на 39,0%, огурцы с помидорами подешевели в июле на 19,9% и на 32,2% соответственно. Виноград с бананами стали дешевле примерно на 5,7% – 5,9%.
Более существенная еда в виде курицы подорожала на 6,2% (с начала года на 10,1%). Индейка стала в июле дороже на 3,3%. Зато яйца куриные подешевели – минус 7,4% в июле и минус 19,1% с начала года. Сахар – минус 1,9%.
Среди непродовольственных товаров немного выросли цены на одежду и обувь (+0,1-+2,6%), табачные изделия (+1,2%).
Ожидаемо в июле «подросла» коммуналка: горячее и холодное водоснабжение +4,4% и +4,6% соответственно, водоотведение +17,3%, отопление +4,1%, электроэнергия +4,9%, газ +3,4%.
Путевки в Грецию и Испанию подорожали на 2,3 % и на 2,8%, цена отдыха в Таиланде снизилась на 2,3%.
Общая потребительская инфляция в Башкирии составила 0,5%, с начала года 2,2% В России это показатель равен 0,3% и 2,4% соответственно.