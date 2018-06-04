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Центробанк: уровень инфляции в России в 2018 году не превысит отметку 4%

4 июня 2018, 16:55
По прогнозам Банка России к концу нынешнего года в Российской Федерации темпы инфляции могут достичь отметки в 4%.

По словам первого зампреда ЦБ России Ксении Юдаевой, к началу 2019 года регулятор предрекает рост инфляции в стране от 3% до 4%. Об этом пишет портал rns.online.

Ожидается, что инфляция будет ближе к отметке 4%. Данный прогноз был сделан в марте.

Сейчас же темпы инфляции на месячной основе ускорились. Если все останется без изменений, то к концу 2018 года ее темпы роста составят 4%. Такое положение вещей сохранится и в первом полугодии 2019 года, резюмировала Юдаева.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция в России в этом году может составить от 2,7% до 3,2%.

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