Путин еще не давал указание разработать пакет контрсанкций против США

Новые санкции США станут вводить поэтапно. Сначала в Россию будут прекращены поставки продукции двойного назначения. Далее Вашингтон снизит уровень дипломатического общения с Москвой. Авиакомпании «Аэрофлот» будет запрещено совершать рейсы в США. Ограничения с России снимут лишь в том случае, если ее руководство пообещает больше не применять химическое оружие и согласится с другими требованиями Запада.