Путин еще не давал указание разработать пакет контрсанкций против США

Речь идет об ужесточении Вашингтоном антироссийских санкций. Об этом 13 августа пишет газета «Известия».
Песков сообщил, что США еще только собираются вводить новые санкции против России. Поэтому говорить об ответных мерах пока преждевременно. Это будет выглядеть некорректно.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва уже разрабатывает ответ на новые санкции. Песков отметил, что Кремль может дать «зеркальный ответ» на ограничения США. Это основополагающий принцип применяемый в подобных ситуациях.
Напомним, Вашингтон анонсировал ужесточение антироссийских санкций в прошлую среду. Новые ограничения накладываемые США должны заставить Россию начать лучше себя вести на мировой арене. Санкции напрямую связаны с «делом Сергея Скрипаля», на которого было совершено покушение четвертого марта. Кроме бывшего полковника ГРУ пострадала и его дочь Юлия.
Новые санкции США станут вводить поэтапно. Сначала в Россию будут прекращены поставки продукции двойного назначения. Далее Вашингтон снизит уровень дипломатического общения с Москвой. Авиакомпании «Аэрофлот» будет запрещено совершать рейсы в США. Ограничения с России снимут лишь в том случае, если ее руководство пообещает больше не применять химическое оружие и согласится с другими требованиями Запада.