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Израиль может отказаться от проведения «Евровидения»

13 августа 2018, 17:54
Проведения музыкального конкурса «Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой срыва.

Тель-Авив не спешит финансировать мероприятие. Деньги в размере 12 миллионов евро должны быть переведены Европейскому вещательному союзу (EBU) до завтрашнего дня. Об этом 13 августа пишет газета «Известия».

Указанная выше сумма является залогом EBU и гарантией проведения музыкального конкурса. Руководитель совета государственной корпорации телерадиовещания «Кан» Гиль Омер уже сообщил о сложившейся ситуации премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

В своем обращении Омер рассказывает, что глава Минфина страны собирается вынести вопрос о финансировании «Евровидения-2019» на обсуждение правительства. При этом министр намекнул, что в государственном бюджете денег на оплату проведения конкурса нет.

Руководитель госкорпорации «Кан» опасается перечислять EBU деньги компании. Ведь в случае срыва проведения «Евровидения» в Израиле залог остается у EBU. Этот пункт содержится в договоре.

По подсчетам экспертов «Кан», Израиль должен выделить на «Евровидения-2019» 45 миллионов долларов. В Минфине страны с данными расчетами не согласились. По словам сотрудников ведомства, реальные расходы будут намного выше планируемых.

Ранее проведение «Евровидения» в Израиле было поставлен под угрозу по другому поводу. Руководство звукозаписывающей компании Universal Music обвинило Нетту Барзилай, которая победила на «Евровидения-2018», в плагиате.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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