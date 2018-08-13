Депутат Верховной рады раскритиковал лозунг «Слава Украине»

Данная фраза была утверждена президентом Украины Петром Порошенко в качестве нового военного приветствия. Об этом пишет RNS.
Украина сейчас переживает не лучшие дни. Ее нынешний уровень не достоин громких слов. Лозунг «Слава Украине» должен звучать в сильной, мужественной и процветающей стране, сказал Рабинович.
Чиновник добавил, что в первые два пару лет после Евромайдана депутаты Верховной рады распевали гимны и постоянно кричали: «Слава Украине». Сейчас же они растолстели и успокоились. Вставать им тяжело — костюмчики жмут. В то же время кроме громких криков ничего сделано не было.
Настоящий патриотизм это не лозунги, а дела и действия. Работа должна вестись на улучшение уровня жизни населения в стране. Если из-за действий чиновников жизнь не улучшается, а на наоборот ухудшается, то эти люди не патриоты. Они — враги, уверен депутат.
На минувшей неделе президент Украины Петр Порошенко заявил, что слова «Слава Украине! Героям слава!» 24 августа впервые прозвучат как официальное воинское приветствие на Дне независимости страны. Документально новые слова воинского приветствия будут закреплены после начала новой сессии Рады. За это должны проголосовать члены парламента.