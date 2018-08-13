Депутат Верховной рады раскритиковал лозунг «Слава Украине»

Чиновник добавил, что в первые два пару лет после Евромайдана депутаты Верховной рады распевали гимны и постоянно кричали: «Слава Украине». Сейчас же они растолстели и успокоились. Вставать им тяжело — костюмчики жмут. В то же время кроме громких криков ничего сделано не было.