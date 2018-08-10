В Уфе женщину из Челябинска осудят за организацию подпольного игрового клуба

В 2017 году женщина с сообщниками переоборудовала офисное помещение под игровой клуб, замаскировав его под букмекерскую контору. Для конспирации от игроков принимались деньги под видом ставок на прогноз погоды, после чего им передавали карточку для использования игры в автоматы.