В Уфе женщину из Челябинска осудят за организацию подпольного игрового клуба

В Уфе 35-летнюю жительницу Челябинска признали виновной по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
В 2017 году женщина с сообщниками переоборудовала офисное помещение под игровой клуб, замаскировав его под букмекерскую контору. Для конспирации от игроков принимались деньги под видом ставок на прогноз погоды, после чего им передавали карточку для использования игры в автоматы.
Полицейские изъяли три единицы игрового оборудования, остановив незаконную деятельность заведения. Уголовное дело направят в суд для рассмотрения после вручения копии обвинительного заключения.