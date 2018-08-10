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В США проверяют авиакомпанию United из-за фото голой стюардессы

10 августа 2018, 18:32
Юристы правительственной комиссии по равным возможностям трудоустройства США обратились в суд с требованием привлечь к ответственности руководство авиакомпании United.

Причиной, по которой был подан иск, стали появившиеся в интернете фотографии обнаженной бортпроводницы. Об этом 10 августа пишет газета «Известия».

Провокационные снимки выложил один из пилотов той же United. Саму компанию надзорный орган обвинил в бездействии. Якобы снимки гуляют по глобальной сети уже давно, а работодатель по этом поводу никаких мер не предпринимает.

Пилот опубликовавший фотографии голой стюардессы еще и снабдил их комментариями. В подписях к снимкам указано имя «модели» и название ее «родного» аэропорта (из которого вылетает стюардесса).

В американской правительственной комиссии по равным возможностям трудоустройства посчитали, что публикация личных фото и данных женщины наносит ущерб ее имиджу и репутации. Ведь снимки видели коллеги стюардессы. Ведомство будет требовать от авиакомпании United выплаты компенсации и покрытия штрафных убытков.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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