В США проверяют авиакомпанию United из-за фото голой стюардессы

Причиной, по которой был подан иск, стали появившиеся в интернете фотографии обнаженной бортпроводницы. Об этом 10 августа пишет газета «Известия».
Провокационные снимки выложил один из пилотов той же United. Саму компанию надзорный орган обвинил в бездействии. Якобы снимки гуляют по глобальной сети уже давно, а работодатель по этом поводу никаких мер не предпринимает.
Пилот опубликовавший фотографии голой стюардессы еще и снабдил их комментариями. В подписях к снимкам указано имя «модели» и название ее «родного» аэропорта (из которого вылетает стюардесса).
В американской правительственной комиссии по равным возможностям трудоустройства посчитали, что публикация личных фото и данных женщины наносит ущерб ее имиджу и репутации. Ведь снимки видели коллеги стюардессы. Ведомство будет требовать от авиакомпании United выплаты компенсации и покрытия штрафных убытков.