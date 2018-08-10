В Нью-Йорке сотрудницы салона красоты избили палками недовольных клиенток

Между женщинами началась ссора, к которой присоединились, как другие работники салона, так и подруги клиентки. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку. В итоге клиентки сцепились с сотрудницами заведения. Одна из мастеров схватила какую-то палку и стала бить ей противниц.