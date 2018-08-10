В Нью-Йорке сотрудницы салона красоты избили палками недовольных клиенток

В конфликте приняли участие посетительницы заведения и его работницы. Об этом 10 августа пишет газета «Известия».
Потасовка попала на видео. По имеющимся данным, группа женщин пришла в салон красоты. Одна из них воспользовалась услугами мастера-бровиста. Работа специалиста клиентке не понравилась и она отказалась платить.
Между женщинами началась ссора, к которой присоединились, как другие работники салона, так и подруги клиентки. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку. В итоге клиентки сцепились с сотрудницами заведения. Одна из мастеров схватила какую-то палку и стала бить ей противниц.
В конце концов, отказавшаяся платить дама просто сбежала, оставив своих подруг разбираться с персоналом. Чем закончился конфликт осталось за кадром. Видео снимала одна из подруг избитой палкой клиентки.