В Иране журналистка смогла обойти запрет для женщин на посещение стадионов

В Иране женщинам запрещено приходить на стадионы, где спортом занимаются мужчины. Об этом 10 августа пишет газета «Известия».
Для того чтобы снять игру Пуртахэриан взяла мощную камеру, с которой поднялась на террасу высотного здания, расположенного рядом со стадионом. Благодаря современной технике девушка смогла сделать хорошие снимки футболистов. Таким образом, она и выполнила свою работу, и не преступила закон.
Качество фотографий Пуртахэриан похвалили ее коллеги из многих государств мира. Журналисты и фотографы по достоинству оценили мужество и смекалку гражданки Ирана.