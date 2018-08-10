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В Иране журналистка смогла обойти запрет для женщин на посещение стадионов

10 августа 2018, 17:20
Иранская журналистка Париза Пуртахэриан смогла выполнить задание редакции, сняв футбольный матч высшей национальной лиги.

В Иране женщинам запрещено приходить на стадионы, где спортом занимаются мужчины. Об этом 10 августа пишет газета «Известия».

Для того чтобы снять игру Пуртахэриан взяла мощную камеру, с которой поднялась на террасу высотного здания, расположенного рядом со стадионом. Благодаря современной технике девушка смогла сделать хорошие снимки футболистов. Таким образом, она и выполнила свою работу, и не преступила закон.

Качество фотографий Пуртахэриан похвалили ее коллеги из многих государств мира. Журналисты и фотографы по достоинству оценили мужество и смекалку гражданки Ирана.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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