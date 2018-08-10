В Иране журналистка смогла обойти запрет для женщин на посещение стадионов

Для того чтобы снять игру Пуртахэриан взяла мощную камеру, с которой поднялась на террасу высотного здания, расположенного рядом со стадионом. Благодаря современной технике девушка смогла сделать хорошие снимки футболистов. Таким образом, она и выполнила свою работу, и не преступила закон.