Квартал Красных фонарей в Амстердаме закроют на уборку

Улицы всемирно известного района будут закрывать поочередно для проведения уборки. Об этом пишет RNS.
Квартал Красных фонарей находится в центре Амстердама. Там всегда многолюдно. Особенно на улицах квартала очень много туристов. Это не нравится местным жителям.
Люди жалуются на шум, а также большое количество народа и мусора в центре города. Из-за многолюдности на улицах экстренные службы не всегда успевают вовремя приехать на срочные вызовы, что тоже является серьезной проблемой.
Власти Амстердама намерены принять меры для разгрузки квартала Красных фонарей. Кроме временного перекрытия улиц, планируется следить за количеством туристов в районе. Если число желающих попасть в центр Амстердама будет слишком велико, то улицы квартала Красных фонарей будут перекрывать просто так.