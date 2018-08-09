В Карелии нашли кузницу начала IV века до н.э.

Ученые не исключают, что найденная в Карелии кузница по изготовлению медных изделий является самой древней в Северной Европе. Археологи нашли там свыше 30 фрагментов медных артефактов. Речь идет о пронизке (бусине), обломке ножа, обломках крючков для рыболовства, заготовках для производства украшений, дендритах самородной меди со следами обработки и прочих предметах.