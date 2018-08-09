mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Карелии нашли кузницу начала IV века до н.э.

9 августа 2018, 17:16
В Карелии в Медвежьегорском районе на полуострове Оровнаволок члены Археологической экспедиции ПетрГУ нашли древнюю мастерскую, в которой изготавливали изделия из меди.

Возраст кузницы оценивается в более чем две тысячи лет. Предположительно, она функционировала в IV веке до нашей эры. Об этом пишет RNS.

Ученые не исключают, что найденная в Карелии кузница по изготовлению медных изделий является самой древней в Северной Европе. Археологи нашли там свыше 30 фрагментов медных артефактов. Речь идет о пронизке (бусине), обломке ножа, обломках крючков для рыболовства, заготовках для производства украшений, дендритах самородной меди со следами обработки и прочих предметах.

Все найденные артефакты отправлены на изучение. Ученые надеются понять, какими способами предки карел обрабатывали медь. Также будет изучен и химический состав металла.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48