В ФК «Уфа» может появиться два новых нападающих

В футбольный клуб «Уфа» в скором времени подпишут в команду двух нападающих, сообщает «Башинформ». Шамиль Газизов намерен если не купить, то арендовать форвардов.
Например, покупать Федора Смолова из «Краснодара» будет дорого, но арендовать вполне возможно:
- Если нам Смолова предложат, мы возьмём, но здесь всё зависит от человека. В том году мы хотели Дзюбу взять в аренду, но он не пошёл к нам. Я думаю, что и Смолов тоже не пойдёт, – отметил Шамиль Газизов. – Вообще мы больше настроены на полноценный контракт, чтобы больше работать на себя, но ситуации бывают разные. Возможно, то появится человек в аренде, исключать такое нельзя.