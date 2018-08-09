В ФК «Уфа» может появиться два новых нападающих

- Если нам Смолова предложат, мы возьмём, но здесь всё зависит от человека. В том году мы хотели Дзюбу взять в аренду, но он не пошёл к нам. Я думаю, что и Смолов тоже не пойдёт, – отметил Шамиль Газизов. – Вообще мы больше настроены на полноценный контракт, чтобы больше работать на себя, но ситуации бывают разные. Возможно, то появится человек в аренде, исключать такое нельзя.