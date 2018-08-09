В Башкирии назначили председателя госкомитета по мониторингу развития

Нияз Фазылов назначен председателем Госкомитета РБ по мониторингу социально-экономического развития, сообщили в пресс-службе правительства республики. Об этом подписал указ глава Башкирии Рустэм Хамитов.
Фазылов Нияз Мансурович родился 8 мая 1987 года в Стерлитамаке. Получил образование в Башкирском государственном университете по специальности «Экономика» и степень MBA в Московском технологическом институте.
Начал работать в 2008 году в ОАО «АК ВНЗМ» техником сектора по комплектации материалами управления по обеспечению материальными ресурсами. В 2009 году был инженером по комплектации отдела материально-технического снабжения ОАО «Красный пролетарий».
В 2010–2015 годах – ведущий специалист-эксперт отдела финансовых ресурсов, регулирования цен и тарифов, ведущий специалист-эксперт отдела финансовой сферы экономики, начальник отдела инвестиционной политики, заместитель начальника Управления инвестиционной деятельности, начальник Управления инвестиционной деятельности Министерства экономического развития РБ.
В 2015 году – технический директор ООО «Октябрьское».
В 2015-2016 годах – директор департамента управления проектами, заместитель генерального директора по развитию ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан».
В 2016–2018 годах – первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.