США ужесточат антироссийские санкции из-за «дела Скрипалей»

Ужесточение ограничений связано с покушением в Великобритании на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет RNS.
В Вашингтоне рассказали, что решение об ужесточении антироссийских санкций было принято по итогам расследования резонансного дела о покушении на бывшего агента спецслужб. Следствие выяснило, что Москва пыталась убить Сергея Скрипаля и его дочь с помощью нервно-паралитического вещества. Скорее всего, новые санкции против России вступят в силу 22 августа.
Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были найдены четвертого марта в бессознательном состоянии на одной из улиц города Солсбери (Великобритания). Пострадавших госпитализировали в больницу. Медики оценили их состояние как тяжелое. Британские следователи пришли к выводу, что покушение организовала Россия. Москва все обвинения в свой адрес отрицает, называя их бездоказательными.