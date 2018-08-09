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США ужесточат антироссийские санкции из-за «дела Скрипалей»

9 августа 2018, 17:20
Госдеп США анонсировал введение нового пакета санкций против России.

Ужесточение ограничений связано с покушением в Великобритании на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет RNS.

В Вашингтоне рассказали, что решение об ужесточении антироссийских санкций было принято по итогам расследования резонансного дела о покушении на бывшего агента спецслужб. Следствие выяснило, что Москва пыталась убить Сергея Скрипаля и его дочь с помощью нервно-паралитического вещества. Скорее всего, новые санкции против России вступят в силу 22 августа.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были найдены четвертого марта в бессознательном состоянии на одной из улиц города Солсбери (Великобритания). Пострадавших госпитализировали в больницу. Медики оценили их состояние как тяжелое. Британские следователи пришли к выводу, что покушение организовала Россия. Москва все обвинения в свой адрес отрицает, называя их бездоказательными.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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