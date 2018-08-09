США ужесточат антироссийские санкции из-за «дела Скрипалей»

В Вашингтоне рассказали, что решение об ужесточении антироссийских санкций было принято по итогам расследования резонансного дела о покушении на бывшего агента спецслужб. Следствие выяснило, что Москва пыталась убить Сергея Скрипаля и его дочь с помощью нервно-паралитического вещества. Скорее всего, новые санкции против России вступят в силу 22 августа.