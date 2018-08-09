США снизят добычу нефти на своей территории

Ранее добыча нефти в США прогнозировалась на уровне 10,79 миллиона баррелей в день. В будущем году по новому прогнозу в США будет выкачиваться по 11,7 миллиона баррелей черного золота в сутки. До этого предполагалось добыча на уровне 11,8 миллиона баррелей ежесуточно.