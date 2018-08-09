mkset.ru
ГлавноеВсе новости

США снизят добычу нефти на своей территории

9 августа 2018, 17:17
Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти на нынешний и последующий годы.

По прогнозу ведомства в текущем году в США будет ежедневно добываться по 10,7 миллиона баррелей черного золота. Об этом пишет RNS.

Ранее добыча нефти в США прогнозировалась на уровне 10,79 миллиона баррелей в день. В будущем году по новому прогнозу в США будет выкачиваться по 11,7 миллиона баррелей черного золота в сутки. До этого предполагалось добыча на уровне 11,8 миллиона баррелей ежесуточно.

В США считают, что в этом году стоимость нефти сорта Brent будет варьироваться в пределах 72 долларов за бочку, а WTI — 66 долларов за бочку.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48