США снизят добычу нефти на своей территории

По прогнозу ведомства в текущем году в США будет ежедневно добываться по 10,7 миллиона баррелей черного золота. Об этом пишет RNS.
Ранее добыча нефти в США прогнозировалась на уровне 10,79 миллиона баррелей в день. В будущем году по новому прогнозу в США будет выкачиваться по 11,7 миллиона баррелей черного золота в сутки. До этого предполагалось добыча на уровне 11,8 миллиона баррелей ежесуточно.
В США считают, что в этом году стоимость нефти сорта Brent будет варьироваться в пределах 72 долларов за бочку, а WTI — 66 долларов за бочку.