Источник: в Башкирии задержали главу Краснокамского района и его зама

Информированный источник Медиакорсети сообщил о возможном задержании сегодня, 9 августа, главы администрации Краснокамского района Башкирии Разифа Гильмуллина после проведенного у него дома обыска. Также по сведениям источника был задержан и один из его заместителей.
В рамках каких оперативно-следственных мероприятий прошел обыск и произошло задержание, если оно было, пока не известно: в республиканском управлении следственного комитета не подтвердили и не опровергли эту информацию.
В приемной главы администрации района на вопрос о нахождении Разифа Гильмуллина сказали, что его нет, он на выезде, а завтра он собирается в Уфу на совещание.
Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил редакции факт задержания заместителя главы администрации Краснокамского района Диниса Бикова.
61-летний Разиф Гильмуллин возглавляет администрацию Краснокамского района с 2004 года (с небольшим перерывом). Правоохранительные органы интересовались его деятельностью несколько раз.
Оправдали по делу о рейдерском захвате
Глава района обвинялся в превышении должностных полномочий (ч. 1. ст. 286 УК РФ) и неправомерных действиях при банкротстве муниципальных предприятий (ч.1 ст. 195). Уголовное дело в отношении него было возбуждено по материалам управления по налоговым преступлениям МВД по Башкирии в феврале 2010 года.
Следствие посчитало, что Гильмуллин в 2006 году подписал незаконное распоряжение об изъятии имущества муниципального сельхозпредприятия «Урожай» и передаче его другому сельхозпредприятию «Арслан», также находившемуся в муниципальной собственности. Имущество стоимостью 17 млн руб состояло из основных средств производства «Урожая» — сельхозоборудования, транспорта и ряда объектов недвижимости.
Оставшись без активов, муниципальное предприятие было признано банкротом и не смогло погасить долги перед кредиторами, отмечало тогда следствие. В 2013 году городской суд Нефтекамска не нашел состава преступления по этому делу.
По антикоррупционному делу истек срок давности
В прошлом году Краснокамский межрайонный суд признал Разифа Гильмуллина виновным в том, что он не представил полные данные о доходах, но по иску прокуратуры истек срок давности, и никакого наказания чиновник не понес.
Прокуратура провела проверку по обращению местного жителя Халита Шайбакова. Он утверждал, что в 2011 году купил за 400 тысяч рублей у Разифа Гильмуллина пасеку, расположенную в деревне Кариево.
Сделка была зарегистрирована, но через два года Гильмуллин снова продал эту же пасеку другому покупателю - ООО «Колос», которое ограничило Шайбакову доступ к собственности.
Прокуратура обратила внимание в ходе проверки и на другой факт: в период с 2006 по 2011 годы Разиф Гильмуллин пользовался земельным участком, на котором расположена пасека, без оформления правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов и не указал в своей декларации о фактическом владении им.
Возбуждено новое дело по факту халатности
В 2015 году глава района Разиф Гильмуллин подписал документы, по которым собственность пайщиков СПК «Агидель» стала объектом рейдерского захвата. Владельцем стал знакомый главе района предприниматель.
Следователь по особо важным делам Нефтекамского отдела Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту халатности неустановленного сотрудника администрации Краснокамского района Башкирии.
Как стало известно следствию, в августе 2015 года администрация Краснокамского района передала в аренду местному предпринимателю Финасу Юнусову участок в деревне Новый Янзигит.
Спустя два месяца чиновники выдали бизнесмену разрешение на строительство «Фермы по разведению и содержанию племенных лошадей».
Ещё через 25 дней, в декабре 2015 предприниматель пришёл в администрацию с документами о завершении строительства и попросил разрешение на введение в эксплуатацию новой фермы. Разрешение подписал лично глава Краснокамского района Разиф Гильмуллин.
Тогда же Юнусов и зарегистрировал права на «новый» объект недвижимости. В такие короткие сроки построить коровник предпринимателю оказалось несложно. Юнусов построил уже существующий коровник.
Дело в том, что это только в документах об аренде говорилось, что на этой земле нет никаких построек, на деле же на участке находились здания телятника и коровника, построенные еще в СССР в 1978 году.
Помимо этого, данная собственность оказалась еще и собственностью народных пайщиков СПК «Агидель». Махинации всплыли, когда члены СПК «Агидель» захотели расширить свое производство по разведению племенного крупного рогатого скота и приспособить для этого свои старые коровники.
Но когда они уже хотели загнать свой скот на ферму, то, как сообщают местные жители, друг главы администрации Финас Юнусов сказал, что эти фермы уже принадлежат ему на праве собственности и им на этих фермах делать нечего. Так СПК «Агидель» остался без фермы, а люди без работы.
Члены СПК обратились в прокуратуру. Проверка выявила все описанные выше факты, так же было установлено, что действиями чиновников пайщикам «Агидели» нанесён ущерб в 69 миллионов рублей.
Нефтяные деньги
Также, по данным редакции, в Краснокамском районе расследуют заявление директора СПК «Агидель-Агро» Эдуарда Шафагутдинова о нефтяных деньгах. Он считает, что с 2010 по 2015 годы администрация района присваивала деньги пайщиков, которые перечисляли нефтяники за ущерб, нанесенный плодородному слою земли.
Администрация Краснокамского района предоставляла земельные участки сельхозпредприятий в аренду компании «Башнефть». В число таких участков попадали не только земли муниципалитета, но и частные участки, находившиеся в паевой собственности местных жителей. Чтобы передать эту землю, было издано фиктивное постановление, утверждает Эдуард Шафагутдинов.
В свою очередь «Башнефть», получившая участки в аренду, обязана была компенсировать упущенную выгоду сельскохозпроизводителям, а также оплачивать работы по биологической рекультивации земель. Что компания и делала, добросовестно перечисляя деньги муниципалитету. Однако самим пайщикам из этих средств ничего не перепадало: так только СПК «Агидель» за период с 2010 по 2015 год не получило за пользование землями 7 млн 200 тыс рублей.
«Нефтяные» деньги, предназначенные для закупки сельскохозяйственной техники, удобрений и посевного материала, до фермеров не доходили. При этом речь идет о серьезных суммах: ежегодно перечислялось району по 100 - 150 млн рублей.
Вполне возможно, что информация о задержании главы района связана именно с этим делом.