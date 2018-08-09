Источник: в Башкирии задержали главу Краснокамского района и его зама

В свою очередь «Башнефть», получившая участки в аренду, обязана была компенсировать упущенную выгоду сельскохозпроизводителям, а также оплачивать работы по биологической рекультивации земель. Что компания и делала, добросовестно перечисляя деньги муниципалитету. Однако самим пайщикам из этих средств ничего не перепадало: так только СПК «Агидель» за период с 2010 по 2015 год не получило за пользование землями 7 млн 200 тыс рублей.