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Две компании из России были вынуждены аннулировать авиабилеты в Болгарию

9 августа 2018, 18:44
Российские компании «ТурОтдых» и «Морская звезда» из-за проблем с деньгами были вынуждены аннулировать авиабилеты в Болгарию, которые были ранее ими проданы клиентам.

Речь идет о билетах реализованных людям с начала текущего месяца. Об этом девятого августа пишет газета «Известия».

Так в «ТурОтдых» сообщили о проблемах с финансами, возникшими из-за падения цен на перелеты. Компания скупала билеты заранее, при этом не являясь туроператором. Всего аннулировано порядка 30 заявок. Каждая заявка содержала билеты на 2-3 человек.

У «Морской звезды» также сложилась незавидная ситуация. Ее клиентам уже находящимся на отдыхе аннулировали обратные билеты на 11 августа.

Обе фирмы сейчас пытаются самостоятельно выйти из затруднительного положения.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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