Две компании из России были вынуждены аннулировать авиабилеты в Болгарию

Так в «ТурОтдых» сообщили о проблемах с финансами, возникшими из-за падения цен на перелеты. Компания скупала билеты заранее, при этом не являясь туроператором. Всего аннулировано порядка 30 заявок. Каждая заявка содержала билеты на 2-3 человек.