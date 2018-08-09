Две компании из России были вынуждены аннулировать авиабилеты в Болгарию

Речь идет о билетах реализованных людям с начала текущего месяца. Об этом девятого августа пишет газета «Известия».
Так в «ТурОтдых» сообщили о проблемах с финансами, возникшими из-за падения цен на перелеты. Компания скупала билеты заранее, при этом не являясь туроператором. Всего аннулировано порядка 30 заявок. Каждая заявка содержала билеты на 2-3 человек.
У «Морской звезды» также сложилась незавидная ситуация. Ее клиентам уже находящимся на отдыхе аннулировали обратные билеты на 11 августа.
Обе фирмы сейчас пытаются самостоятельно выйти из затруднительного положения.