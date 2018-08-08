Под Тверью полицейские задержали банду грабителей поездов

В состав преступного сообщества входили рабочие Октябрьской железной дороги в Зубцовском районе области. Именно они тормозили поезда. Во время внеплановых стоянок другие члены группы воровали груз из вагонов. С февраля по август подозреваемые провели три таких «операции».