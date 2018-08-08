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Под Тверью полицейские задержали банду грабителей поездов

8 августа 2018, 17:35
В Тверской области сотрудники силовых структур взяли под стражу преступную группу промышлявшую кражами крупных партий грузов из вагонов поездов.

Всего полицейские задержали 21 человека. В их числе и предполагаемый лидер банды. Об этом восьмого августа пишет газета «Известия».

В состав преступного сообщества входили рабочие Октябрьской железной дороги в Зубцовском районе области. Именно они тормозили поезда. Во время внеплановых стоянок другие члены группы воровали груз из вагонов. С февраля по август подозреваемые провели три таких «операции».

Похищенное злоумышленники перевозили в город Ржев. Там награбленное реализовывалось. Ряд задержанных преступников уже признались в содеянном. Во время обысков у членов банды были изъяты украденные товары и деньги.

В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества» и «Кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой». Ведется следствие.

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