Под Тверью полицейские задержали банду грабителей поездов

Всего полицейские задержали 21 человека. В их числе и предполагаемый лидер банды. Об этом восьмого августа пишет газета «Известия».
В состав преступного сообщества входили рабочие Октябрьской железной дороги в Зубцовском районе области. Именно они тормозили поезда. Во время внеплановых стоянок другие члены группы воровали груз из вагонов. С февраля по август подозреваемые провели три таких «операции».
Похищенное злоумышленники перевозили в город Ржев. Там награбленное реализовывалось. Ряд задержанных преступников уже признались в содеянном. Во время обысков у членов банды были изъяты украденные товары и деньги.
В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества» и «Кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой». Ведется следствие.