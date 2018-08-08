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Грузия винит Россию в разжигании войны с Абхазией и Южной Осетией

8 августа 2018, 15:35
По словам президента Грузии Георгия Маргвелашвили, в 1991-1992 годах Российская Федерация начала гибридную войну против его страны.

В результате из под контроля законных властей Грузии вышли два ее региона — Абхазия и Южная Осетия. Об этом пишет RNS.

Данное заявление от Маргвелашвили прозвучало в ходе его переговоров с главами МИД Польши, Литвы и Латвии. Президент призвал не бояться называть вещи своими именами. Ведь именно Россия напала на Грузию.

Российские власти проводили агрессивные действия и оккупировали часть Грузии. Москва нарушила все международные нормы, подытожил Маргвелашвили.

10 лет назад легитимное правительство Грузии попыталось вернуть контроль над Южной Осетией. Россия вмешалась в процесс, введя в Грузию свои войска. Далее Москва и вовсе в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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