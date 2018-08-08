Грузия винит Россию в разжигании войны с Абхазией и Южной Осетией

В результате из под контроля законных властей Грузии вышли два ее региона — Абхазия и Южная Осетия. Об этом пишет RNS.
Данное заявление от Маргвелашвили прозвучало в ходе его переговоров с главами МИД Польши, Литвы и Латвии. Президент призвал не бояться называть вещи своими именами. Ведь именно Россия напала на Грузию.
Российские власти проводили агрессивные действия и оккупировали часть Грузии. Москва нарушила все международные нормы, подытожил Маргвелашвили.
10 лет назад легитимное правительство Грузии попыталось вернуть контроль над Южной Осетией. Россия вмешалась в процесс, введя в Грузию свои войска. Далее Москва и вовсе в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии.