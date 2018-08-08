Госдума: Россия может вступить в новую холодную войну с США

Политик считает, что очередная порция санкции против России скорее всего будет введена. Об этом восьмого августа пишет газета «Известия».
Ужесточение санкций против России поддержала как Демократическая, так и Республиканская партия США. Это означает, что решение о введение ограничений уже почти принято, считает Новиков.
Напомним, законопроект об ужесточении антироссийских санкций был внесен на рассмотрение в американский Сенат в прошлый четверг. Документ получил поддержку как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.
Авторы инициативы предложили наложить новые ограничения на ряд российских чиновников и предпринимателей. Санкции усложнят заключение договоров в энергетической области, в которых участвуют государственные компании России. Также удар будет нанесен и по российскому госдолгу.