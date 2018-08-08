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Госдума: Россия может вступить в новую холодную войну с США

8 августа 2018, 18:19
По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, в случае если США ужесточат антироссийские санкции Москву и Вашингтон ждет новый виток холодной войны.

Политик считает, что очередная порция санкции против России скорее всего будет введена. Об этом восьмого августа пишет газета «Известия».

Ужесточение санкций против России поддержала как Демократическая, так и Республиканская партия США. Это означает, что решение о введение ограничений уже почти принято, считает Новиков.

Напомним, законопроект об ужесточении антироссийских санкций был внесен на рассмотрение в американский Сенат в прошлый четверг. Документ получил поддержку как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.

Авторы инициативы предложили наложить новые ограничения на ряд российских чиновников и предпринимателей. Санкции усложнят заключение договоров в энергетической области, в которых участвуют государственные компании России. Также удар будет нанесен и по российскому госдолгу.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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