Тимошенко: залогом стабильности экономики Украины является ее население

Украинские власти способны объяснить любые свои промахи. При этом они объясняют что угодно чем угодно. Так в плохих автотрассах виновны неровности ландшафта, а также локальные сдвиги земли. Пенсии задерживают из-за «разрывов». Коррупции содействуют несовершенные законы, а инфляция растет из-за жары и дождей, написала на своей страничке в Facebook Тимошенко.