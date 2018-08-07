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Тимошенко: залогом стабильности экономики Украины является ее население

7 августа 2018, 16:21
По заявлению руководителя партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, национальная экономика Украины держится на гражданах, которые ездят работать за границу.

За год трудоустроенные за рубежом украинцы перечислили в федеральную казну пять миллиардов евро. Об этом пишет RNS.

Украинские власти способны объяснить любые свои промахи. При этом они объясняют что угодно чем угодно. Так в плохих автотрассах виновны неровности ландшафта, а также локальные сдвиги земли. Пенсии задерживают из-за «разрывов». Коррупции содействуют несовершенные законы, а инфляция растет из-за жары и дождей, написала на своей страничке в Facebook Тимошенко.

По словам чиновницы, нынешние власти Украины не могут только объяснить, почему они живут лучше простого народа. Им становится все лучше, а обычным гражданам все хуже.

Украинскую экономику поддерживают обычные люди, которые ездят работать в другие европейские страны. Именно они держат страну на плаву. Население старается выжить. «Реформы» не помогают и люди пытаются сами прокормить себя, своих близких и государство в целом, подытожила Тимошенко.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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