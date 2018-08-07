Составлен перечень самых смешных названий населённых пунктов России

На втором месте закрепился поселок Мошонки под Калугой. Третья строчка рейтинга досталась деревне Варварина Гайка, что под Саратовом. В числе претендентов на первые места перечня населенных пунктов с самыми забавными названиями фигурировали деревня Жадины под Новгородом, деревня Большой Смердяч под Вологдой, город Дно под Псковом, деревня Колбаса под Новосибирском и прочие.