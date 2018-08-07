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Составлен перечень самых смешных названий населённых пунктов России

7 августа 2018, 17:30
Респонденты, 11 500 россиян, должны были назвать самые забавные и нелепые названия городов, сел и деревень в Российской Федерации.

Первое место в рейтинге самых смешных названий населенных пунктов РФ заняла деревня Чуваки под Пермью. В этот населенный пункт составители списка отправят призовой кубок. Об этом седьмого августа пишет газета «Известия».

На втором месте закрепился поселок Мошонки под Калугой. Третья строчка рейтинга досталась деревне Варварина Гайка, что под Саратовом. В числе претендентов на первые места перечня населенных пунктов с самыми забавными названиями фигурировали деревня Жадины под Новгородом, деревня Большой Смердяч под Вологдой, город Дно под Псковом, деревня Колбаса под Новосибирском и прочие.

Еще в России есть такие населенные пункты как Недомерки, Красный Слон, Тупица и Пятница.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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